Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerau - Versuchter Einbruch in Friseursalon - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (18.09.2022) ist es in Ellerau zu einem versuchten Einbruch in einem Friseursalon gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten Unbekannte die Räume im Berliner Damm gewaltsam zu öffnen.

Die Tatzeit dürfte zwischen Samstag, 17.09.2022, 13:00 Uhr und Sonntag, 18.09.2022, 07:30 Uhr liegen.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben oder verdächtige Personen sowie Fahrzeuge in der Tatortnähe gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0 entgegen.

