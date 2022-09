POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Versuchter Einbruch in Kaufhaus im Gewerbepark Nord - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagnachmittag (16.09.2022) ist es in der Flensburger Straße zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt gekommen. Um 16:45 Uhr konnte der Beschuldigte in dem Markt vorläufig festgenommen werden, nachdem er mit einem Komplizen versucht hatte, Waren im Wert von über 1.000 Euro zu entwenden. Der Beschuldigte wurde den Beamten des ...

