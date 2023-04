Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Motorroller - Diebstahl von Baustelle

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Motorroller

Fulda. Ein im Steinweg auf einem Parkplatz abgestelltes Kleinkraftrad wurde zwischen Donnerstag (13.04.) und Dienstag (18.04.) durch unbekannte Täter versucht zu entwenden. Die Unbekannten machten sich an dem Lenkradschloss des grünen Piaggio zu schaffen. Vermutlich, da der Diebstahl nicht gelang, verursachten sie an dem Zweirad Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro und flüchteten.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Hünfeld. Eine Baustelle in der Großenbacher Straße suchten unbekannte Täter gleich mehrfach heim. Am Montag (03.04.) wurde das Fehlen eines Baustellenstromverteilers festgestellt. Zwei Tage später entwendeten Langfinger zudem einen Starkstromadapter sowie mehrere Baustellenlampen mit roten und gelben Scheiben. In der Nacht zu Dienstag (18.04.) wurde dann ein Starkstromkabel durchtrennt und entwendet. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

Personen, die in den vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Julissa Sauermann

