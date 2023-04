Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Holz gestohlen - Kupferkabel gestohlen - Lkw-Auflieger geöffnet - Holzdiebstahl

Holz gestohlen

Schwalmtal. Circa 25 Festmeter Lindenholz entwendeten Unbekannte aus einem Waldstück an der Zufahrt zur L3144 - nördlich von Wallenrod. Die Holzstämme im Gesamtwert von circa 1.900 Euro waren nach aktuellem Kenntnisstand auf je vier Meter Stücke geschnitten. Der Diebstahl wurde am Donnerstag (06.04.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferkabel gestohlen

Lauterbach. Rund 200 Meter Kupferkabel im Gesamtwert von etwa 350 Euro stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (13.04.) und Montagvormittag (17.04.) von einer Baustelle an der Umgehungsstraße. Wie genau die Täter auf das Baustellengelände auf der Rückseite eines im Bau befindlichen Lebensmittelmarktes gelangten, ist derzeit noch unklar. Sie hinterließen zudem circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Auflieger geöffnet

Alsfeld. Unbekannte öffneten in der Nacht zu Mittwoch (19.04.), zwischen 21 Uhr und 3 Uhr, unberechtigt die Plane eines Lkw-Aufliegers auf einem Parkplatz im Bereich Pfefferhöhe. Anschließend durchsuchten die Langfinger die Ladung des Fahrzeugs. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Holzdiebstahl

Lauterbach. Zwischen Freitagnachmittag (14.04.) und Sonntagmorgen (16.04.) stahlen Unbekannte rund 30 Festmeter Buchenholz aus einem Waldgebiet nahe des Kugel-Bergs. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren die Stämme auf eine Länge von je etwa drei Metern geschnitten. Wie genau die Täter das Diebesgut in Höhe von circa 2.200 Euro entwendeten, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

