POL-OH: Polizeiliche Verfolgungsfahrt im Bereich Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Gegen 16.30 h kam es im Bereich Bad Hersfeld Hohe Luft zu einer kurzen Verfolgung eines Fahrzeuges durch die Polizei, weil ein 41-jähriger Fahrzeugführer die Anhaltesignale eines Streifenfahrzeuges missachtete. Im Bereich eines Feldweges setzte der flüchtende Fahrzeugführer seinen Daimler Benz CLK unvermittelt zurück, so dass der Streifenwagen auf den PKW auffuhr. Schließlich konnte der Fahrzeugführer an der Unfallstelle widerstandslos festgenommen werden. Weitere Überprüfungen zu seiner Fahrtüchtigkeit erfolgten auf der Dienststelle. Zum Glück wurden die beiden Polizeibeamten bei dem Unfall nur leicht verletzt. Am Dienstwagen entstand Sachschaden.

Hubertus Kümpel, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

