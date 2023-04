Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht! - Einbruch

Fulda (ots)

Nach Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht!

Hünfeld. Am Mittwochabend (19.04.) kam es zum Brand einer Mülltonne im Bereich einer öffentlichen Schule in der Jahnstraße. Etwa gegen 20 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer und informierten die Einsatzkräfte. Als die Freiwillige Feuerwehr aus Hünfeld vor Ort eintraf, stand die Tonne bereits in Vollbrand. Obwohl die Feuerwehrleute den Brand zeitnah unter Kontrolle hatten und ablöschen konnten, kam es zu Sachschaden an der Fassade eines angrenzenden Gebäudeteils. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa 1.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen beobachteten unmittelbar nach Feststellung des Feuers zwei dunkel gekleidete Jugendliche im Alter von circa 14 Jahren im Bereich des Brandortes. Ob diese mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen, ist momentan noch unklar. Einer der Beiden kann als circa 1,60 Meter groß, der andere als rund 1,70 Meter groß beschrieben werden.

Zur Klärung der Brandursache sucht die Polizei nun die beiden Jugendlichen sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizei in Hünfeld unter der Rufnummer 06652/9658-0.

Einbruch

Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (20.04.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Friedrichstraße ein. Anschließend verschafften sich die Einbrecher gewaltsamen Zugang zu einer darüber befindlichen Wohnung, deren Räumlichkeiten sie durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stahlen die Täter Schmuck sowie Handtaschen der Marke "Louis Vuitton" im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell