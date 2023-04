POL-OH: Verkehrsunfall auf B 254 bei Müs

Bad Hersfeld (ots) - In der Pressemitteilung zur Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Bad Hersfeld hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Bad Hersfeld, nicht wie ursprünglich berichtet einen 41-Jährigen. Ursprungsmeldung korrigiert Im Stadtgebiet Bad Hersfeld kam es am Mittwoch (19.04.), gegen 16.30 Uhr, zu einer Verfolgungsfahrt in deren Folge zwei Beamte der ...

