Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen am Flughafen und in Kehl

Kehl/Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern bei der grenzpolizeilichen Kontrolle eines Fluges aus Marokko, einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Da er die fällige Geldstrafe bezahlte, konnte er eine 21 tägige Haftstrafe abwenden. Die Geldstrafe bezahlen konnte auch ein algerischer Staatsangehöriger, der gestern am Bahnhof in Kehl kontrolliert wurde. Er wurde wegen Körperverletzung gesucht.

