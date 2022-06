Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (805) Beim Baden im See untergegangen - 74-Jähriger verstorben

Baiersdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.06.2022) ist ein Mann während des Badens im Baggersee Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) untergegangen. Der 74-Jährige konnte zwar aus dem Wasser geborgen werden, verstarb jedoch anschließend im Krankenhaus.

Gegen 16:15 Uhr war der Mann beim Schwimmen im Baggersee unvermittelt untergegangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den leblosen Mann zunächst an die Wasseroberfläche holen und aus dem Wasser bergen. Im Anschluss an die bereits vor Ort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen brachten Rettungskräfte den 74-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort verstarb der Mann in den Abendstunden. Die polizeiliche Untersuchung des Vorfalls fällt in die Zuständigkeit der Kriminalpolizei Erlangen.

Erstellt durch: Michael Konrad

