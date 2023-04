POL-OH: Roller gestohlen

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Geschäft Alsfeld. Mindestens drei unbekannte Täter verschafften sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am frühen Freitagmorgen (21.04.), gegen 2.15 Uhr, unberechtigten Zugang zu einem Geschäft in der Straße "Markt", indem sie eine Scheibe beschädigten. Anschließend stahlen die Einbrecher Elektrogeräte im Gesamtwert von circa 2.500 Euro und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zudem hinterließen sie rund 500 Euro ...

