Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Drei Männer brechen in Bäckerei ein

Kürten (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte in der vergangenen Nacht (30.09.) gegen 00:45 Uhr die Polizei, nachdem er in einer Bäckerei am Karlheinz-Stockhausen-Platz einen Taschenlampenschein festgestellt und anschließend einen Mann Richtung Wipperfürth weggehen gesehen hatte.

Die herbeigerufenen Polizisten stellten an zwei Türen der Bäckerei Hebelspuren fest. Eine Tür stand offen, Personen befanden sich jedoch nicht mehr in dem Gebäude. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht festgestellt werden, dass etwas entwendet wurde.

Auf der Videoüberwachung der Bäckerei sind insgesamt drei augenscheinlich männliche Personen zu sehen, zwei im Außenbereich und eine im Innenbereich der Bäckerei. Einer der Täter trug eine Kappe, ein schwarzes Tuch vor dem Mund, einen hellen Kapuzenpullover, schwarze Lederhandschuhe und eine Umhängetasche. Ein zweiter Täter trug eine helle Mütze, ebenfalls ein schwarzes Tuch vor dem Mund und eine Umhängetasche. Der dritte Täter trug eine Kappe, einen dunklen Kapuzenpullover, graue Handschuhe, blaue Jeans und einen Rucksack.

Eine Fahndung nach den Tätern im Nahbereich der Bäckerei verlief ohne Erfolg. Der Erkennungsdienst der Polizei führte eine Spurensicherung am Tatort durch.

Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

