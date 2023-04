Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Zeugen gesucht - Parkhauswand touchiert - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (20.04.), gegen 22:35 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter in der Straße "Unter der Stiegel" rückwärts gegen den am Seitenstreifen geparkten schwarzen Renault Megane einer 22-jährigen Frau aus Bad Hersfeld und entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Renault Megane war zum Unfallzeitpunkt in Höhe der Hausnummer 11 geparkt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen um einen schwarzen Sprinter gehandelt haben, der vor dem Renault geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Parkhauswand touchiert

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (20.04.), gegen 17:10 Uhr, wollte ein 53-jähriger Mann aus Niederaula mit seinem Opel Combo ein Parkhaus am Neumarkt verlassen, als er dabei im Kurvenbereich aus noch unklarer Ursache die Wand touchierte. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von circa 7.000 Euro. Das Gebäude wurde nicht beschädigt.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit vom 1. Februar bis 2. Februar 2023 fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Preismast einer Tankstelle in der Straße "An der Haune" und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

