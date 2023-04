Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld - Zeugenaufruf

Bad Hersfeld (ots)

1. Bad Hersfeld - Zwischen Montag (17.04.2023) 14.00 Uhr und Freitag (21.04.2023) 14.30 Uhr kam es in der Knottengasse in Höhe Hausnummer 8 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. In einer dortigen Parkbucht war ein blauer Pkw BMW Z3 geparkt und wurde durch einen unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2. Bad Hersfeld - Am Freitag (21.04.2023) gegen 18.44 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Zweiradfahrer aus Rotenburg/Fulda mit seinem Leichtkraftrad die B27 von Bebra kommend und wollte in Bad Hersfeld in Richtung LOMO-Kreuzung abbiegen. Aufgrund des Rotlichts der Lichtzeichenanlage hielt er auf dem linken der beiden Abbiegestreifen an. Ein bisher unbekannter Fahrer befuhr ebenfalls die B27 von Bebra kommend nach Bad Hersfeld und wollte ebenfalls in Richtung LOMO-Kreuzung abbiegen. Zunächst befand sich diese auf dem rechten Linksabbiegerstreifen. Anschließend setzte sich der Unbekannte mit seinem Kastenwagen (Mietfahrzeug, Iveco Daily) vor den Zweiradfahrer und fuhr ein Stück rückwärts, wobei er gegen das Leichtkraftrad stieß. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Der unbekannte Fahrer verließ nach kurzem Gespräch die Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell