POL-EL: Wietmarschen - Versuchter Einbruch

Papenburg (ots) - Am Donnerstag kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 14.30 und 16 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen Skoda. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu ...

