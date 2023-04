Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 73-jähriger Radfahrer durch Sturz schwer verletzt

Petersberg (ots)

Ein 73-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Samstag (22.04.), gegen 19.30 Uhr, in Steinau Petersberg in der Schulstraße ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei am Hinterkopf. Der Mann wurde durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Gefertigt: Heller - Polizeihaupkommissar - Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell