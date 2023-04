Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindertagesstätte - Kennzeichendiebstahl - E-Lastenrad gestohlen - Kennzeichen gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (Ohm). Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (21.04.) in eine Kindertagesstätte in der Hochstraße ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten hierdurch unbefugt in die Räumlichkeiten, in welchen sie mehrere Schließfächer gewaltsam öffneten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Mücke. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-HO 407 eines weißen Opel Mokka stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (22.04.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Pendlerparkplatz in der Straße "Gottesrain". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Lastenrad gestohlen

Wartenberg. Zwischen Dienstag (18.04.) und Freitag (21.04.) stahlen Unbekannte ein schwarzes Herrenrad des Herstellers "Fischer", Modell Leo 1.0, im Wert von circa 2.800 Euro. Zur Tatzeit stand das Zweirad im Eingangsbereich eines Baumarktes in der Straße "Am Sportplatz". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Mücke. Zwischen Montag (17.4.) und Sonntag (23.04.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen VB-MB 311 eines schwarzen Seat Ibiza. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der "Bahnhofstraße" in Flensungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell