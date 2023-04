Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt-Sachbeschädigung an Pkw-Mehrere Sachbeschädigungen - Zeugenaufruf-Auto zerkratzt-Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pkw beschädigt

Ludwigsau. Das Kabel einer Funkantenne eines weißen Skoda Fabia durchtrennten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (21.04.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Am Giegenberg". Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw

Bad Hersfeld. Zwischen dem 9. März und dem 21. April schlugen Unbekannte die Scheibe eines roten VW Golf II in der Straße "Neumarkt" ein. An dem Auto entstand hierdurch Schaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Sachbeschädigungen - Zeugenaufruf

Bad Hersfeld. Am Freitagabend (21.04.), zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, trieben Unbekannte in der Bad Hersfelder Innenstadt ihr Unwesen.

Einen Telefonkasten vor einem Geschäft in der Klausstraße beschädigten bislang unbekannte Täter, sodass Sachschaden von etwa 500 Euro entstand.

Auch eine Telefonzelle in der Straße wurde zum Ziel der Unbekannten. Dort hinterließen sie rund 300 Schaden.

Im gleichen Tatzeitraum wurde außerdem eine Straßenlaterne in der Benno-Schilde-Straße aus der Verankerung gerissen. Am der Lichtanlage entstand Sachschaden von circa 250 Euro.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den drei Sachbeschädigungen besteht, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Auto zerkratzt

Bebra. Die Kofferraumklappe eines roten Skoda Fabia zerkratzten Unbekannte zwischen Dienstagabend (18.04.) und Freitagnachmittag (21.04.) und verursachten hierdurch Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Im Tatzeitraum war das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Bei der Laupfütze" geparkt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Hauneck. In der Nacht zu Samstag (22.04.) hebelten Unbekannte an der Tür einer Gartenhütte in der Straße "Jagdgarten" in Eitra. Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass die Täter lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro hinterließen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell