Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zweiradkontrollen des Polizeipräsidiums Osthessen am vergangenen Wochenende

Osthessen (ots)

Osthessen. Am vergangenen Sonntag (23.04.) führten Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Osthessen Zweiradkontrollen in Rhön und Vogelsberg durch.

Nicht selten ziehen Unfälle unter Beteiligung von Motorrädern schwere Folgen nach sich und geben daher fortwährend Anlass zur Sorge. Mit den sich nun nähernden, sonnigen Tagen, locken die anspruchsvollen und kurvigen Strecken der Rhön und des Vogelsbergs Bikerinnen und Biker wieder auf den osthessischen Asphalt. Vor diesem Hintergrund kontrollierten Beamte der osthessischen Polizei am vergangenen Wochenende bei herrlichem "Bikerwetter" an mehreren Örtlichkeiten in den zwei Landkreisen.

Elf Mängelanzeigen und eine untersagte Weiterfahrt in der Rhön

87 Krafträder sowie zwei Pkw kontrollierten die Beamten zwischen 11 Uhr und 17 Uhr im Bereich der B458 am Grabenhöfchen in Poppenhausen.

An insgesamt elf motorisierten Zweirädern fielen den Einsatzkräften Mängel, wie beispielsweise schlechte Reifenzustände oder geringe Profiltiefe, auf. Zwei Fahrzeugführer konnten die festgestellten Defizite ihrer Maschinen noch vor Ort beseitigen und die sichere Weiterfahrt fortsetzen. Die anderen neun Fälle zogen Mängelanzeigen nach sich. In einem Fall mussten die Polizistinnen und Polizisten sogar die Weiterfahrt untersagen.

Sechs technisch veränderte Fahrzeuge im Vogelsberg festgestellt

Auch an zwei Kontrollstellen im Vogelsbergkreis - am Hoherodskopf sowie an der B276 auf dem Parkplatz Eschenrod - stellten die Beamten zehn Mal Mängel und sechs technische Veränderungen bei insgesamt 54 kontrollierten Motorrädern fest.

Polizei zieht positive Bilanz

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten ziehen insgesamt eine positive Bilanz: Bei mehr als 140 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Beamten in beiden Landkreisen nur vereinzelte Verkehrsverstöße im unteren zweistelligen Bereich fest. Bis auf wenige Ausnahmen hielten sich fast alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer an die geltenden Regeln und genossen das schöne Motorradwetter. Darüber hinaus kam es zu einem regen Austausch mit netten und rücksichtsvollen Bikerinnen und Bikern, denen die Polizistinnen und Polizisten gerne auch Informationsproschüren und Rucksäcke in Warnfarben mit auf die Weiterfahrt gaben.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell