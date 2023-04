Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmenhalle - Einbruch in Labor - Versuchter Einbruch in Garage

Fulda (ots)

Einbruch in Firmenhalle

Gersfeld. Unbekannte brachen zwischen Samstag (22.04.) und Montag (24.04.) in eine Firmenhalle in der Berliner Straße ein. Die Täter warfen dazu ein Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen einen Akkuschrauber sowie eine Werkzeugkiste im Gesamtwert von circa 400 Euro und hinterließen circa 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Labor

Fulda. In der Nacht auf Montag (24.04.) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Marktstraße ein. Die Täter verschafften sich auf nicht bekannte Weise Zutritt zum Haus und brachen die Tür zum Labor auf. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Garage

Fulda. Eine Garage in der Zirkenbacher Straße im Stadtteil Zirkenbach wurde zwischen Donnerstag (20.04.) und Samstag (22.04.) zum Ziel Unbekannter. Die Hebelversuche der Täter an einer Alutür misslangen, es entstand jedoch etwa 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

