POL-KA: (KA) Karlsruhe - Beim Rechtsüberholen Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen am Montagabend in ein Autohaus in der Karlsruher Rheinstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Eindringlinge gegen 19.40 Uhr gewaltsam Zutritt in das Autohaus und gelangten so in den Verkaufsraum. Im weiteren Verlauf schlugen sie mehrere Glastüren ein und durchwühlten sämtliche Schränke in den dortigen Büros. Hierbei wurden sie durch einen ...

