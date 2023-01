Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Autohaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montagabend in ein Autohaus in der Karlsruher Rheinstraße ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Eindringlinge gegen 19.40 Uhr gewaltsam Zutritt in das Autohaus und gelangten so in den Verkaufsraum. Im weiteren Verlauf schlugen sie mehrere Glastüren ein und durchwühlten sämtliche Schränke in den dortigen Büros. Hierbei wurden sie durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher sofort die Polizei verständigte. Leider konnten die Täter unerkannt flüchten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob Diebesgut entwendet wurde.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

