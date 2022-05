Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten, 10.000 Euro Sachschaden

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw BMW Bergstraße. An der Kreuzung zur Gerbersruhstraße missachtet er die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw Opel und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Opel Zafira lösten die Airbags aus. Die beiden Insassen, der 81-jährige Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin, kamen vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus, um Verletzungen auszuschließen.

An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppfirmen abtransportiert werden.

