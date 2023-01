Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen

Karlsruhe - Korrekturmeldung: Autofahrer mit verminderter Fahrtüchtigkeit gestoppt

Karlsruhe (ots)

Der Autofahrer wurde in Karlsruhe gestopp, nicht wie zuvor veröffentlicht in Ettlingen. Wir bitten um Korrektur:

Ein 44-jähriger BMW-Fahrer, welcher offenbar unter der Beeinflussung von Medikamenten am Straßenverkehr teilnahm, konnte am Dienstag gegen 17:20 von Beamten der Bereitschaftpolizei an der Kreuzung Brauerstraße / Ebertstraße in Karlsruhe gestoppt werden. Zuvor verursachte der flüchtige Autofahrer aufgrund seiner verminderten Fahrtüchtigkeit mehrere Verkehrsunfälle.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann auf der Landesstraße 605 sowie im Bereich Karlsruhe und zuletzt in Ettlingen unterwegs. Die genaue Fahrtstrecke konnte noch nicht erörtert werden. Ein Zeuge bestätigte die unsichere Fahrweise des Mannes, unter anderem überfuhr er Straßenschilder und kam immer wieder von der Fahrbahn ab. In der Goethestraße in Karlsruhe streifte er ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte im Anschluss mit zwei geparkten Autos. In der Pforzheimer Straße fuhr er eine Mülltonne um und in der Pulvergartenstraße beschädigte er erneut zwei am Straßenrand abgestellte Autos. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte er schließlich gestoppt werden.

Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass es noch weitere, bislang nicht bekannte Unfallstellen gibt. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07243/3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

