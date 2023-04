Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Unfall gesucht

Kehl (ots)

Nach einem Vorfall auf der Vogesenallee am Mittwochmorgen, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen und einem mutmaßlich gefährdeten Verkehrsteilnehmer. Gegen 8:45 Uhr soll eine Hyundai-Fahrerin von der Willstätter Straße kommend nach rechts auf die Vogesenallee in Richtung Neumühl eingebogen sein, als ein vom Kreisverkehr Daimlerstraße/L75/Vogesenallee in gleiche Richtung fahrender Mercedes-Fahrer überholte. Eine im Gegenverkehr in Richtung Kehl fahrende Opel-Lenkerin musste daraufhin stark bremsen und nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Zwischenzeitlich soll der Mercedes knapp vor dem Hyundai eingeschert und stark abgebremst haben. In der Folge fuhr die Fahrerin im Hyundai dem Mercedes auf. Durch den Unfall wurde die Hyundai-Lenkerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinter der in Richtung Kehl fahrenden Frau soll sich zum Zeitpunkt des Überholens ein weiterer Pkw befunden haben. Der oder die Fahrer/-in, wie auch weitere Zeugen des Vorfalles, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen.

/rs

