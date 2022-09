Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Zoll beschlagnahmt bei Kontrollen des Reiseverkehrs an der A20 auf dem Parkplatz Peenetal Nord am 17.09.2022 Reizstoffsprühgeräte, Messer und 10.468 Stück Zigaretten

Stralsund (ots)

In einer mehrstündigen Schwerpunktkontrolle überprüften Zollbeamte des Hauptzollamts Stralsund am 17.09.2022 auf dem Parkplatz Peenetal Nord an der Autobahn 20 insgesamt 158 Fahrzeuge und 215 Personen. Im Ergebnis wurden 14 Ermittlungsverfahren eingeleitet, u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Waffen- oder das Anti-Doping-Gesetz. Beschlagnahmt wurden 3 Reizstoffsprühgeräte, 1 Springmesser, 1 Butterflymesser, 1 Elektroschocker, 23 Gramm Marihuana, 7 Ampullen Dopingmittel und 10.468 Stück Zigaretten.

Anmerkung: Die mobilen Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Stralsund sind tagtäglich auf den Straßen und in den Häfen Mecklenburg-Vorpommerns unterwegs und überwachen sowohl die Einhaltung der zoll- und verbrauchsteuerrechtlichen Vorschriften als auch die sogenannten Verbote und Beschränkungen.

