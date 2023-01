Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0053--Fußgänger lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Pfalzburger Straße Zeit: 26.01.23, 11.50 Uhr

Ein Fußgänger wurde bei einem Unfall mit einem Sattelzug am Donnerstag in Hastedt lebensgefährlich verletzt.

Der 39 Jahre alte Fahrer des Lasters samt Auflieger befuhr mittags die Pfalzburger Straße in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe der Straße Am Rosenberg wollte der Fußgänger in diesem Moment an einer Fußgängerfurt die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug. Ein Rettungswagen brachte den 74 Jahre alten Mann nach notärztlicher Behandlung mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Es besteht Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 362-14850 jederzeit entgegen.

