POL-OG: Rust - Verkehrsunfall mit Verletzungen

Lahr (ots) - Nach dem Brand am Ostersonntag in Lahr verstarb mittlerweile die zweite Bewohnerin in der Folge ihrer Verletzungen in einer Klinik. Unterdessen sind die Ermittlungen zur Brandursache weiter im Gange. /rs Nchtragsmeldung vom Montag, 10.04.2023, 15:16 Uhr POL-OG: Lahr - Gebäudebrand - Nachtragsmeldung Lahr Der schwerstverletzt geborgene Bewohner ist in der Nacht an seinen schweren Verletzungen in einer ...

mehr