Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Brand in Firmenhalle -Nachtragsmeldung-

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Der Brand in einer Firmenhalle am frühen Mittwochmorgen in der Wilhelm-Lang-Straße dürfte auf eine Selbstentzündung zurückzuführen sein. Nach bisherigen Feststellungen hat eine chemische Reaktion zum Brand von rund 200 Tonnen Schleifschlamm geführt. Ein Schaden an der Halle sowie der Trägerkonstruktion ist nicht entstanden. Die vom Rettungsdienst untersuchte Person hat keine Verletzungen davongetragen. Falls der gesamte Schleifschlamm nicht mehr verwertet werden kann, ist von einem Sachschaden im niederen fünfstelligen Bereich auszugehen.

Pressemitteilung vom 26.04.2023, 7:40 Uhr

Gaggenau, Bad Rotenfels - Brand in Firmenhalle

In der Firmenhalle eines Betriebes in der Wilhelm-Lang-Straße ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten der rund 70 Wehrleute sind noch am Laufen. Die Halle kann derzeit nicht betreten werden, weshalb die Brandentstehung noch unklar ist. Nach ersten Feststellungen dürften gegen 4:45 Uhr Metallspäne in Brand geraten sein, was eine Rauchentwicklung nach sich zog. Eine Person musste vor Ort von Kräften des Rettungsdienstes wegen Verdachts einer Rauchgasintoxikation behandelt werden. Die Ferdinand-Rahner-Straße ist aktuell noch gesperrt, was Behinderungen für anfahrende Lastwagen mit sich bringt.

