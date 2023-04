Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gebäudebrand - 2. Nachtragsmeldung

Lahr (ots)

Nach dem Brand am Ostersonntag in Lahr verstarb mittlerweile die zweite Bewohnerin in der Folge ihrer Verletzungen in einer Klinik. Unterdessen sind die Ermittlungen zur Brandursache weiter im Gange.

/rs

Nchtragsmeldung vom Montag, 10.04.2023, 15:16 Uhr

POL-OG: Lahr - Gebäudebrand - Nachtragsmeldung

Lahr Der schwerstverletzt geborgene Bewohner ist in der Nacht an seinen schweren Verletzungen in einer Klinik verstorben. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg geführt.

/AHim

Erstmeldung vom 09.04.2023, 15:52 Uhr

POL-OG: Lahr - Gebäudebrand

Lahr Am Ostersonntag gegen 13:20 Uhr entdeckten Nachbarn eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Oberen Garten". Diese versuchten noch die Bewohner aus dem Haus zu retten, mussten den Versuch aber wieder abbrechen um sich nicht selbst zu gefährden.

Die Polizei konnte auf dem Balkon des Hauses schließlich zwei schwer verletzte Personen entdecken, die nach Eintreffen der Feuerwehr von dort mittels Drehleiter gerettet wurden. Beide betagte Bewohner wurden mit zwei Rettungshubschrauber in Spezialkliniken gebracht. Gegen 15 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Die genaue Brandausbruchstelle, weitere Details sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

/ADR

