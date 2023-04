POL-OG: Ettenheim, A5 - Unfall nach Aquaplaning

Rastatt (ots) - Am Dienstag in der Zeit zwischen 5:45 Uhr und 19 Uhr gelangte ein noch unbekannter Einbrecher über einen auf der Rückseite befindlichen Balkon und Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Anwesen in der Baldenaustraße. Offenbar flüchtete der Unbekannte über eine Balkontür neben dem eingeschlagenen Fenster. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden kann noch ...

mehr