Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angebranntes Essen

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots)

Wegen eines angebrannten Essens sind am frühen Freitagmorgen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Familie in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ausgerückt. Eine 18-Jährige hatte sich im Ofen eine Pizza zubereiten wollen und war dabei eingeschlafen. Die Mahlzeit kokelte an und verrauchte die Wohnung. Die Mutter der 18-Jährigen bemerkte den Rauch und wählte den Notruf. Die junge Frau erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde nach der Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr sorgte für eine Belüftung der Wohnung. |elz

