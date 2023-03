Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer verletzt Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots)

Kaiserslautern

Randalierer mit Hammer unterwegs Ein 25-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen einen Polizeibeamten verletzt. Der Mann war gegen halb sechs in der Burgstraße aufgefallen. Dort schlug er mit einem Hammer auf einen Parkscheinautomaten ein. Als Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, versuchte der 25-Jährige zu flüchten. Er wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Hiergegen setzte sich der Mann zur Wehr. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig. Auch der Fesselung versuchte er sich durch Sperren und Winden zu entziehen. Erst nach Androhung und Einsatzes des Pfeffersprays ließ sich der Mann festnehmen. Er erlitt Reizungen der Augen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Anschließend nahmen ihn die Beamten mit auf die Dienststelle, um ihn erkennungsdienstlich zu behandeln. Im Nachgang fanden die Beamten ein der Schönstraße drei Pkw, die Schäden aufwiesen, die mit dem Hammer des 25-Jährigen übereinstimmen. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell