Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrerin übersehen

Werl (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:35 Uhr, ist es auf der Unnaer Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 56-jähriger Werler war mit seinem Mercedes auf dem Salinenring in Richtung Westuffler Weg unterwegs. An der Kreuzung mit der Unnaer Straße beabsichtigte er, nach links auf diese abzubiegen. Dabei übersah er eine 25-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad vom Westuffler Weg in Richtung Salinenring fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Zweirad. Die Werlerin stürzte und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell