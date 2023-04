POL-SO: Brand im Kindergarten

Lippstadt - Bad Waldliesborn (ots) - Am 11. April, gegen 12:10 Uhr, kam es an der Einmündung Braukstraße/Hermann-Löns-Weg, zu einem Verkehrsunfall. Eine Opel-Fahrerin aus Wadersloh befuhr die Braukstraße in Richtung Parkstraße und beabsichtigte, nach links, in den Hermann-Löns-Weg einzubiegen. Im Bereich der Einmündung, befand sich ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer, der aus dem Hermann-Löns-Weg, vermutlich nach ...

mehr