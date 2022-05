Polizei Düsseldorf

POL-D: Angermund - Erst Geldbörse in Supermarkt gestohlen - Danach versucht Geld am Automaten abzuheben - Polizei fahndet mit Lichtbildern nach unbekannten Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 28. Januar 2022, 15:20 Uhr

Unbekannte Diebe entwendeten am Freitagnachmittag des 28. Januars in einem Ladenlokal eines Lebensmitteldiscounters in Düsseldorf Angermund einer 52-jährigen Düsseldorferin die Geldbörse. Anschließend versuchte ein dringend tatverdächtiges Pärchen an einem Geldautomaten der Sparkasse Düsseldorf an der Bahnhofstraße mit der gestohlenen Debitkarte der Geschädigten Geld abzuheben. Das Kriminalkommissariat 15 der Polizei Düsseldorf fahndet nun mit Lichtbildern nach den beiden Tatverdächtigen.

Link zu den Fahndungsfotos der beiden Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/79462

Die Polizei fragt nun: "Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen, insbesondere zu deren Identität oder deren Aufenthaltsort geben?"

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0211 870 0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell