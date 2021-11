Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda - Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (21.11.). Ein 38-jähriger Renault-Fahrer befuhr, gegen 22.15 Uhr, in Fulda die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Eichenzell. In Höhe der Baustelle "Bronnzeller Kreisel" geriet sein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache leicht ins Schleudern und touchierte die linke Leitplanke. Anschließend stieß der 38-jährige noch mit einem in der Baustelle abgestellten Anhänger zusammen.

Polizeistation Fulda

2. VB

Vier Verletzte nach Unfall auf der L 3140

Schlitz - Am Freitag (19.11.), gegen 18:45 Uhr, befuhr eine BMW-Fahrerin die L 3140 von Hutzdorf kommend in Richtung Queck. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kam schließlich im dortigen Straßengraben zum Stehen. Sowohl die Fahrerin als auch die drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

