Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand auf Kleingartengelände: Brandursache noch unklar

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

In der Nacht zum gestrigen Sonntag wurden die Kasseler Feuerwehr und Beamte des Polizeireviers Ost gegen 2 Uhr zum Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein Waldauer Wiesen gerufen. Hierbei war die Hütte aus Holz völlig zerstört worden. Zudem griff das Feuer im weiteren Verlauf auf die Laube einer angrenzenden Parzelle über, die stark beschädigt wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Wodurch das Feuer ausgelöst worden war, konnte aufgrund des hohen Zerstörungsgrades noch nicht abschließend geklärt werden. Möglicherweise kommt ein technischer Defekt als Brandursache in Betracht. Die Ermittlungen dauern an.

