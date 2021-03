Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Worms (ots)

Im Tatzeitraum vom Samstag auf Sonntag wurden in Worms zwei Fahrzeuge durch Einschlagen der Seitenscheibe aufgebrochen. Bei einem Kleinlaster, der in der Prinz-Carl-Anlage geparkt war, wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und ein MP3-Player entwendet. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Remeyerhofstraße hat unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür eines Transporters zertrümmert und aus dem Handschuhfach Dokumente entnommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

