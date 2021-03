Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht nach Überholmanöver in der Höhenstraße

Worms (ots)

Am 20.03.2021 um 14:43 Uhr wird ein Verkehrsunfall in der Höhenstraße in Worms gemeldet. Ein Transporter ist dort gegen einen Baum gefahren. An der Unfallstelle gibt der Fahrer an, dass er einem Pkw ausweichen musste, der sich auf seiner Spur befand und ihm entgegenkam. Der Pkw war gerade dabei zwei vor ihm fahrende Pkw zu überholen. Dabei hat er wohl die Entfernung des entgegenkommenden Transporters unterschätzt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Transporter nach rechts aus und kam dort mit seinem Außenspiegel gegen einen Baum, der dabei beschädigt wurde. Der Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen 3er BMW gehandelt haben. Überholt haben soll er einen silbernen und einen roten Pkw. Zeugen, die Angaben zum überholenden BMW machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Worms.

