POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 - Krefeld - Verkehrsunfall nach riskantem Überholmanöver - Pkw überschlägt sich und fängt Feuer - Fahrer schwer verletzt

Dienstag, 10. Mai 2022, 18:23 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der A 57 bei Krefeld. Nach einem riskanten Überholmanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Nach einem Überschlag fing das Fahrzeug Feuer.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 36-Jähriger mit seinem VW auf der A 57 in Richtung Köln unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Krefeld-Zentrum überholte er verbotswidrig rechtsseitig einen 28 Jahre alten Mann in dessen Seat. Beim Wiedereinscheren nach links kam es aus unklarer Ursache zur Berührung der beiden Autos. In der Folge geriet der 36-Jährige mit seinem VW ins Schleudern, prallte links gegen die Leitplanke und überschlug sich. Als das Fahrzeug schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam, fing es Feuer. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Für die Löscharbeiten und Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn gesperrt.

