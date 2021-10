Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auffahrunfall an Kreuzung

Ludwigshafen (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagnachmittag, 14. Oktober, gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Adlerdamm/Mundenheimer Straße ereignet. Ein 30-jähriger Fahrer fuhr an der Kreuzung auf das vor ihm anhaltende Auto eines 51-Jährigen auf. Bei dem Aufprall verletzte sich der 51-Jährige leicht. Er begab sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 170 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell