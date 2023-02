Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall auf der Landesstraße

Polizei sucht Zeugen (13.02.2023)

Vöhrenbach (ots)

Ein verletzter Autofahrer und insgesamt rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 5 Uhr auf der Landesstraße 172 zwischen Donaueschingen und Vöhrenbach. Zwischen einem 22-jährigen Mercedes C 400-Fahrer und einem 55-jährigen Dacia Duster-Fahrer kam es kurz vor dem Parkplatz "Waldrast" zu einem Auffahrunfall. Beide fuhren in Richtung Vöhrenbach, als der Mercedes-Fahrer auf den Dacia auffuhr. Dabei erlitt der Fahrer des Dacia leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Beide Autofahrer widersprechen sich gegenseitig, was den Unfallhergang angeht. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise hierzu geben können oder denen die beiden Autos kurz vor dem Unfall durch ihre Fahrweise aufgefallen sind. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

