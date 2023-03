Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Northeim (ots)

Einbeck, Marktstraße, Mittwoch, 29.03.2023, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 30.03.2023, 05.40 Uhr

EINBECK (Wol) - Kein Entwendungsschaden.

Im Zeitraum von Mittwoch ca. 18.00 Uhr bis Donnerstag ca. 5.40 Uhr sind unbekannte Personen in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Marktstraße in Einbeck eingebrochen.

Die Personen hebelten eine Tür eines Privathauses auf und gelangten über eine Seitentür in die Räumlichkeiten der Bäckerei. Mittels Gewalteinwirkung und unbekannten Werkzeug versuchten die Personen einen Tresor zu entwenden. Das Unterfangen scheiterte und die Personen verließen den Tatort ohne Diebesgut.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro.

Bisher liegen keine Hinweise auf die unbekannten Personen vor.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck unter 05561-949780.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell