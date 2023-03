POL-NOM: PKW beschädigt

Uslar (ots) - Uslar-Sohlingen (ke) Uslarer Straße, 28.03.2023, 16:00 Uhr Eine 28-jährige PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit ihrem Fahrzeug die Uslarer Straße in Richtung Kammerborn. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr sie auf den PKW einer 73-jährigen PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: ...

