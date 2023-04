Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr :Brände auf zwei Schulgeländen

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Steinheim an der Murr rückte am Donnerstag (06.04.2023) kurz vor 02.00 Uhr in die Schulstraße in Steinheim an der Murr aus, da es im Bereich zweier Schulen zu Bränden gekommen war. Ein noch unbekannter Täter zündete die Inhalte von insgesamt neun metallenen Abfallbehältnissen sowie eine Kunststoffplane, die an einem Bauzaun angebracht war, an. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr kümmerten sich Einsatzkräfte des Polizeireviers Marbach am Neckar um erste Löschmaßnahmen. Weitere Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach möglichen Tätern, konnten jedoch niemanden mehr antreffen. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell