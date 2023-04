Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht in der Weilimdorfer Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (05.04.2023) gegen 17.45 Uhr in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen ereignete. Eine 82 Jahre alte Porsche-Fahrerin wollte rückwärts von einem Parkplatz einer Apotheke herunter fahren. Sie fuhr bis zum Fahrbahnrand und musste dann anhalten, da Verkehr in der Weilimdorfer Straße herrschte. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der aus Richtung Feuerbacher Straße kam, streifte beim Vorbeifahren das Heck des Porsche. Anschließend setzte er seine Fahrt in Fahrtrichtung Kirchstraße fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

