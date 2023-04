POL-LB: Sersheim: Betrüger erfolgreich

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr (04./05.04.2023) suchten noch unbekannte Täter eine Baustelle in der Hohensteiner Straße in Kirchheim am Neckar heim. Auf der Baustelle war zum Betrieb beispielsweise des Krans ein Starkstromkabel verlegt und angeschlossen. Die Unbekannten durchtrennten es an mehreren Stellen, um es so von den ...

