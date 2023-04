Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: etwa 100 Meter Starkstromkabel gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr (04./05.04.2023) suchten noch unbekannte Täter eine Baustelle in der Hohensteiner Straße in Kirchheim am Neckar heim. Auf der Baustelle war zum Betrieb beispielsweise des Krans ein Starkstromkabel verlegt und angeschlossen. Die Unbekannten durchtrennten es an mehreren Stellen, um es so von den Anschlüssen lösen zu können, und stahlen anschließend das Kabel, das eine Gesamtlänge von etwa 100 Metern haben dürfte. Der genaue Wert konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07143 891060 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar zu melden.

