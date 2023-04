Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 31-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand sorgt für Einsatz der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag mussten Einsatzkräfte des Polizeipostens Oststadt eingreifen, nachdem es in einem Einkaufsmarkt in der Friedrichstraße in Ludwigsburg zu einem Vorfall mit einem 31 Jahre alte Mann gekommen war, der dort Hausverbot hat. Die Mitarbeitenden des Markts hatten den Mann gegen 13.30 Uhr erkannt und aufgrund seines auffälligen Verhaltens, das für einen psychischen Ausnahmezustand sprach, die Polizei alarmiert. Die Polizeibeamten trafen den Mann im Eingangsbereich an und forderten ihn auf, sie zur nahegelegenen Dienststelle zu begleiten, um die notwendigen polizeilichen Maßnahmen dort durchzuführen. Doch der 31-Jährige weigerte sich, den Einkaufsmarkt zu verlassen. Die Polizisten führten ihn hierauf nach draußen. Während dessen schrie er laut umher und versuchte sich aus den Griffen der Einsatzkräfte herauszuwinden. In der Folge musste er vor dem Eingang zu Boden gebracht werden. Nachdem ihm die Handschließen angelegt worden waren, beruhigter sich der 31-Jährige. Da er jedoch teilweise äußerst wirre Angaben machte, wurde er letztlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

