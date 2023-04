Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Einbruch in Hofladen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (03.04.2023) 23:00 Uhr und Dienstag (04.04.2023) 06:40 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter in einen Hofladen in der Straße "In den Beeten" in Großingersheim ein. Mutmaßlich hebelten die Täter ein Fenster am Gebäude des landwirtschaftlichen Betriebs auf und verschafften sich so Zutritt zum Hofladen. Im Inneren gelangten die Täter bis zum Büro des Ladens vor und durchsuchten dieses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter aus einer Kasse Wechselmünzgeld in noch unbekannter Höhe sowie diverse Lebensmittel aus dem Hofladen. Die Höhe des Diebesgutes sowie die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

